Bucchioni: "Kvara deve restare solo se con sorriso! Non so se basterà Conte..."

vedi letture

"Il problema di Kvaratskhelia non è tattico, ma è di natura morale. Il calciatore se resta deve farlo con entusiasmo e Conte è la persona giusta".

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte, prima che arrivasse a Napoli, nei colloqui con De Laurentiis ha parlato di Kvaratskhelia considerandolo un calciatore insostituibile. Il georgiano fa goal, fa assist, crea la superiorità e può ancora migliorare.

Il problema di Kvaratskhelia non è tattico, ma è di natura morale. Il calciatore se resta deve farlo con entusiasmo e Conte è la persona giusta per farglielo ritrovare nel caso non ne avesse più. Però non so se basterà Conte per trattenere col sorriso Kvaratskhelia che sente la corte del PSG”.