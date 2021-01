Bucchioni: "Milik vacilla, ecco perchè ora può dire sì al Marsiglia"

Arek Milik ed un futuro che potrebbe sbloccarsi a breve. Lo afferma Enzo Bucchioni, che su Tuttomercatoweb scrive: "Avanti tutta, invece, per Milik e sembrerà strano. Il Marsiglia pare si sia avvicinato ai quindici milioni chiesti dal Napoli e il giocatore non sarebbe più così irremovibile nel dire no. Le parole di Boniek “se non gioca si scordi gli Europei”, forse l’anno fatto riflettere e Milik potrebbe accettare il Marsiglia subito invece di andare probabilmente alla Juve da svincolato a giugno. Una di quelle robe “finché non vedo non ci credo”, anche per le cause fra il Napoli e Milik, ma il calcio è anche questo.