Bucchioni non esclude una mossa a sorpresa di Conte: "Sue parole aprono a due scenari"

“Non siamo squadra”, ha detto ieri Conte. E questo s’era ampiamente capito

Conte sta pensando alle dimissioni? Ne scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Tutti rispondono no, il Napoli non ha questo timore, ma sono tanti i sospetti dopo le durissime parole dell’allenatore che vanno molto oltre la sconfitta di Bologna, per altro bruciante.

La crisi è ufficialmente aperta, deflagrata in maniera inattesa, ma che ci fosse un gran malessere all’interno dello spogliatoio dei campioni d’Italia s’era intuito dopo la clamorosa sconfitta contro il Psv, ma anche per le troppe prestazioni lontane dallo standard minimo di calcio che propone l’allenatore.

“Non siamo squadra”, ha detto ieri Conte. E questo s’era ampiamente capito. Ma è andato molto oltre facendo pensare alla volontà di mollare tutto.

“Non ho voglia di accompagnare un morto”, è la frase forse più forte. Si commenta da sola. Ma, dopo essersi accollato tutte le responsabilità, Conte è andato oltre dicendo cose che andranno bene interpretate: “Non sono convinto di poter cambiare le cose”.

Ora si tratta di capire se dietro questa uscita inattesa si possa nascondere un ultimo, disperato tentativo di scuotere i giocatori richiamandoli alle loro responsabilità e mettendoli di fronte, pubblicamente, a comportamenti che non gli piacciono, o se davvero stia pensando a una “mission impossible” e quindi a una possibile resa se non dovessero cambiare le cose".