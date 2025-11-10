Repubblica: "Dirigenza terrorizzata dall'idea dimissioni Conte, ADL pronto a intervenire"

L'edizione odierna di Repubblica conferma scrive che in casa Napoli si respira un clima di incertezza attorno ad Antonio Conte. L’ipotesi delle dimissioni, sebbene non imminente, resta sul tavolo e viene monitorata con attenzione dal club. Secondo il quotidiano, "la domanda serpeggia nel Napoli e terrorizza l’establishment azzurro: già informato da giorni dei cattivi pensieri dell’allenatore leccese".

In sostanza, la dirigenza sarebbe consapevole del malessere del tecnico e preoccupata all’idea che possa davvero decidere di lasciare. Per questo motivo, si attende un intervento diretto del presidente De Laurentiis, chiamato a ricompattare l’ambiente e a ribadire pubblicamente la propria fiducia in Conte. Il patron azzurro farà chiarezza sugli obiettivi stagionali, sottolineando che l’allenatore non è in discussione e che i suoi metodi di lavoro restano pienamente condivisi dal club.