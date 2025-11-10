Adani: "Ricordate Verona? Conte non lascia nulla al caso. Ecco l'obiettivo delle sue parole"

vedi letture

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’ su Rai 2, l’opinionista ed ex calciatore Daniele Adani, ha commentato le parole di Antonio Conte dette in conferenze stampa dopo il ko di Bologna: “Come erano le parole di Conte dopo la sconfitta di Verona lo scorso anno? ‘Mi vergogno’, parole forti. Ma come? Sei appena arrivato, è agosto, il Napoli ha perso una partita e c’è tutto un percorso da fare. Penso che quel percorso, da quella dichiarazione ha preso una strada. Penso che Conte, che molte volte non regala degli 0-0 in conferenza stampa, ma vuole lasciare un segno. Il segno è fuori, dentro, di fianco, negli uffici di De Laurentiis, in città, nella Curva, nelle lavagne tattiche e nelle aule video di Castel Volturno.

Vuole entrare forte, è per questo che alcune volte può risultare eccessivo, per lasciare un segno e dare un simbolo di rottura col momento. Perché la partita con l'Inter l’abbiamo commentata qua due settimane fa. Fu un capolavoro tattico nelle difficoltà che ha, perché ha tanti, secondo me troppi, infortuni, una soluzione la devono trovare all’interno. Però sul lavoro, così come nel messaggio, Conte non lascia nulla al caso. Se ha detto così, lo dico in maniera forte, è perché vuole far vivere male la sosta delle nazionali a tutti. Così quando si rientrerà e ci sarà da lavorare, saranno già tutti naturalmente indirizzati verso una nuova partenza”.