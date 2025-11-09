Sky, Caressa: "Napoli squadra triste. Comunicazione di Conte invecchiata, diventa una valanga"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa ha commentato il momento negativo del Napoli, che perde la testa della classifica dopo la sconfitta di oggi a Bologna: "Ho l’impressione che i giocatori del Napoli, alcuni molto stanchi secondo me, non si divertono proprio più. Il Napoli mi ha dato l’impressione di una squadra un po’ triste oggi in campo col Bologna.

Si diceva: ‘De Bruyne non va tanto forte’, però i numeri del Napoli senza De Bruyne sono crollati. Poi il possesso palla nell’ultimo terzo è passato dal 68% al 43%, forse De Bruyne ti permetteva di avere più possesso palla sulla trequarti. Quella comunicazione di Conte, come quella Mourinho, dieci anni fa funzionava, ora è un po’ invecchiata. Lo dicevi la domenica dopo la partita, poi lo riprendevamo dopo la partita, lo riprendevano i giornali e poi scompariva, ora diventa una valanga nei sette giorni successivi”.