Bucchioni: "Osimhen? Il suo agente è razionale, starà facendo questo ragionamento"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Gli agenti devono fare l'interesse dei propri assistiti e Calenda è uno che opera in questa maniera, in maniera fredda e razionale. Osimhen ha dieci anni di calcio davanti dove può diventare tra i migliori al mondo, quindi vanno fatte delle valutazioni sulla propria crescita. Starà a lui capire se può ancora crescere e migliorare al Napoli, oppure valutare l'idea di decollare già per altri lidi. Il Napoli dovrebbe mettergli davanti un'altra grande sfida: dopo aver vinto la Serie A, provare a fare la storia in Champions League insieme, ancora una volta. Chi c'è al mondo più forte di Osimhen in questo momento? Se la batte con Haaland, quindi è giusto che si parli di certe cifre anche per il nigeriano. Garcia e il violino lasciato in Francia? Il Napoli ha solo interesse nell'essere felice nella positività dell'ultimo anno, senza scadere in paranoie e qualcosa del passato.

Il sistema non ce l'ha con Garcia e non ce l'ha con nessuno. L'atteggiamento del tecnico è giusto, perché il gruppo ha raggiunto vette altissime e stimolarlo non deve significare trovare nemici o che altro. Garcia ha la giusta esperienza, però, per trovare nuovi obiettivi e nuovi stimoli per questa squadra. Fretta sul mercato? Esiste solo per i tifosi, il Napoli deve restare calmo. Il Napoli dovrà prendere il difensore giusto al posto di Kim, non quello più forte. Sul mercato la fretta porta solo cattivi consigli, si deve lavorare con pazienza".