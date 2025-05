De Giovanni propone: "Scudetto? Fossi ADL, inviterei le eccellenze di Napoli al Maradona..."

vedi letture

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Napoli c’è un clima stranissimo, c’è una gran voglia di festeggiare, ma nessuno se la sente di affrontare una delusione cocente. Siamo tutti con una grande ansia, conosco almeno 7/8 amici che prima di Lecce-Napoli non hanno dormito. Il gioco del calcio è finalizzato a fare un goal più dell’avversario. Il fine non è la bellezza, in quel caso sarebbe nuoto sincronizzato o ginnastica artistica.

La bellezza estetica, nel calcio, è una modalità per fare goal. Se il Napoli vince le partite e segna un goal più degli altri perchè non dovremmo essere contenti? Il Napoli è stato per 18 giornate in testa alla classifica, l’Inter ci è stata solo per 9 giornate. L’unico primato europeo, delle italiane, ce l’ha il Napoli con la sua difesa. Il Napoli è l’unica italiana che s’è indebolita a gennaio. Se dovesse andare come spero nessuno sarà autorizzato a dire che questo scudetto sia stato trovato per terra. Il Napoli ha il quinto monte ingaggi del campionato, è la metà di quello dell’Inter. Ove mai succedesse lo scudetto, l’unica squadra sotto Bologna ad aver vinto 4 scudetti sarebbe il Napoli. Pullman scoperto? La città lo meriterebbe. Napoli ha tanti primi in classifica come Mario Martone, Sorrentino, Salemme, D’Alessio, Geolier e sarebbe bello se tutte le eccellenze fossero invitate a fare un giro di campo con De Laurentiis”.