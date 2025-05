Fabbroni: "Serve chiudere i match! C'è sempre il timore che un tiro deviato cambi la partita"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Napoli ha alzato un muro invalicabile, e questo è un fatto importantissimo. Ma è anche la squadra che lascia molto l’iniziativa all’avversario, e per questo a tanti tifosi vengono le palpitazioni. Ecco perché spesso c’è incertezza e timore che un tiro deviato possa cambiare la partita.

Per questo penso che il Napoli debba lavorare un po’ di più per chiudere i match. Conte sta lavorando con pochissimi pezzi di ricambio. Non penso al Parma oggi, ma mi fermerei al Genoa. È una squadra che non ha molto da chiedere al campionato, e c’è molta pressione. Sono gare da giocare e da vincere. Il fattore casalingo avrà la sua importanza, e penso che questo potrà incidere in questo finale di campionato. Queste tre partite si giocheranno soprattutto con la testa, e lo confermano i due giorni di riposo dati da Conte. Se l’Inter dovesse arrivare in finale Champions distrarrebbe i nerazzurri dalla corsa scudetto. Il vice allenatore Farris ha ragione: purtroppo può ancora succedere di tutto”.