Bucchioni: "Per il Napoli l'effetto-Ibra sarebbe energia pura, ma dipende dallo svedese..."

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato anche della suggestione Ibrahimovic per il Napoli: "Passando ai rumors di mercato, tiene banco Ibrahimovic che sapientemente guidato da Mino Raiola, sta cercando un futuro dal prossimo primo gennaio quando scadrà il contratto con i Galaxy. Vorrebbe tornare in Italia e De Laurentiis ha fiutato il colpo. Per Napoli l’effetto-Ibra sarebbe un’iniezione di energia pura. Sono convinto che anche a 38 anni, uno così, nel nostro campionato possa fare la differenza soprattutto perché a pilotarlo e gestirlo ci sarebbe uno come Ancelotti. Ma con i quattro milioni che Adl ha intenzione di investire e offrire, si prende oggi uno come Ibra abituato ad altre cifre? Dipende da quanta voglia ha il giocatore di rimettersi in gioco e alla sua età di confrontarsi di nuovo in un calcio vero. Ibra ama le sfide e certe sfide a volte non hanno prezzo. Del resto in Italia non vedo altre squadre adatte a Ibra. L’Inter s’è chiamata fuori. Conte è convinto di portare Lukaku ad altissimo livello, Lautaro sta esplodendo, il giovane Esposito ha davvero impressionato nell’esordio in Champions e se l’Italia cercava un centroavanti forse l’ha trovato. Poi c’è Sanchez che tornerà a gennaio e Ibra è uno che vuole giocare. Per il Bologna è un sogno, la Fiorentina ha già Ribery come over, ma il ciclone Ibra resta in agguato sul mercato di gennaio".