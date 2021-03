Bucchioni: "Politano in Nazionale? Ci sono tanti altri esterni per la sua fascia"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "La Nazionale m'intriga, ieri sera non è stata divertente e non ha fatto un calcio brillante ma giocare una partita contro una squadra chiusa come la Bulgaria era difficile, così come era complicato giocare per via del momento. Non avevamo mai vinto in Bulgaria quindi va bene così. Il lavoro di Mancini in due anni sta arrivando a compimento, ha portato freschezza e voglia di giocare a pallone. Non poteva non fare qualcosa di importante anche in Nazionale. Mancini è andato a convocare gente che non conosceva nessuno, tipo Zaniolo. Anche Ricci, magari per il calciatore è un premio, gli fai vedere come funziona la Nazionale. Mancini stesso va ogni domenica a vedersi le partite. Persino uno come Sacchi fallì in Nazionale, questa invece è una Nazionale che gioca a calcio e lo fa come un club. I ragazzi si divertono e lui lavora da allenatore, non da selezionatore.

Politano in Nazionale? Giocatore importante ma non è entrato all'inizio in questo progetto. Ci sono tanti altri esterni per la sua fascia. Magari strada facendo...

Insigne? Sembra quasi che esprima una superiorità. Lo fa anche nel Napoli ma a volte lì delega i compiti ad altri, in Nazionale finalmente calza perfettamente".