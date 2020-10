Bucchioni: "Questo Napoli il più forte dell'era ADL, squadra attrezzata come non mai!"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di casa azzurra: "Il Napoli è attrezzato come non mai. Questa, come organico, è la squadra più forte dell'era-De Laurentiis. Ci sono stati calciatori più forti, come Higuain e Cavani, ma nessuno degli allenatori precedenti aveva tante alternative come Gattuso oggi. Rino è stato bravissimo a tirare fuori il meglio, a dare un'identità calcistica a questa squadra. E brava anche la società col mercato, a cominciare dall'ultimo arrivato Bakayoko".