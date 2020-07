Bucchioni sicuro: "Under ha detto sì al Napoli, si cerca l'accordo con la Roma"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb del mercato in casa azzurra: "Il Napoli ha chiuso per Oshimen, come sappiamo si aspetta solo l’annuncio ufficiale e sta lavorando da tempo per Under con la Roma. Il ragazzo ha già dato l’ok al trasferimento. Ma nelle ultime ore tiene banco la gara di ritorno con il Barca di sabato prossimo. Un nuovo focolaio e tanti casi di Coronavirus preoccupano e non poco, De Laurentiis ha chiesto di spostare la sede della partita, ma ieri sera l’Uefa ha ribadito che si giocherà comunque al Camp Nou".