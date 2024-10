Bucchioni: "Vittoria a Empoli vale 6 punti. Napoli in crescita psicologica, caratteriale e tecnica"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "Rientro dalle nazionali? Le prime quattro della classifica hanno sofferto tanto e non hanno dominato pienamente sul gioco, nonostante abbiano conquistato vittorie importanti. Le nazionali hanno influito sull’allenamento e la preparazione delle squadre per le partite poiché i giocatori non si sono potuti allenare collettivamente durante la sosta e quindi c’è stato un calo di concentrazione e motivazione.

I risultati, però, valgono tanto. La vittoria del Napoli ad Empoli vale sei punti, poiché gli azzurri hanno giocato in maniera sporca e hanno vinto contro una squadra che sta benissimo e ha molto carattere. La partita tra Empoli e Napoli è stata il segno di una crescita psicologica, caratteriale e tecnica per i partenopei.

Inter? A Roma ha vinto in maniera sporca. I giallorossi sono una squadra molto forte. In mezzo alle difficoltà i nerazzurri ne sono usciti molto più forti come quando ha perso due giocatori al primo tempo. La vittoria contro la Roma è stata una vittoria di consapevolezza e di autostima.

La Juventus sta cercando di abituarsi ad una nuova idea di calcio ma è ancora lontana da un’idea di squadra. Manca la continuità nel corso delle partite e ci sono stati molti infortuni pesanti come quello di Koopmeiners. I bianconeri sono troppi prevedibili e non riescono a velocizzare il gioco. Sono sicuro che la Juventus risolverà i suoi problemi nel tempo.

Gilmour è molto interessante ma non ha la stessa tecnica e la stessa leadership di Lobotka. Le rotelle devono girare tutte e quella in mezzo è quella che fa girare tutte le altre. Lobotka è ormai un giocatore di grande importanza per il Napoli poiché ha una rapidità di pensiero e delle qualità che supportano tutta la squadra".