Bucciantini: "Conte mai terzo in Italia, figurariamoci se firma per la Champions"

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Naturalmente il Napoli lotterà per lo scudetto, ha Lukaku al 60%, diventerà ancora più forte di com'è adesso che è prima.Vi dico di più. L'80% della squadra ha già vinto lo scudetto. Lukaku l'ha vinto a Milano, McTominay già era allo United dieci anni fa, poi ci sono quelli di Spalletti. Non è che gli stai parlando di andare sulla luna nel '55 ma nel '70. Per loro vincerlo vorrebbe dire solo tornare sulla luna un anno dopo.

E Conte non è mai arrivato terzo in Italia, quindi figurati se pensa di firmare per il quarto posto e la Champions. Conte è l'ennesima grande scelta di De Laurentiis. Veniva da un anno in cui ha sbagliato, ma per me Spalletti e Conte sono tra i più forti tecnici degli ultimi trent'anni. Poi ha portato Sarri, Ancelotti, Benitez. Ha portato qui i migliori allenatori al mondo".