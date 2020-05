Bucciantini: "Gattuso merita la Coppa Italia, è il massimo finire la stagione con un trofeo"

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Spero che Gattuso arrivi in finale di Coppa Italia, vincere un trofeo è il modo migliore per finire una stagione e cominciarne un'altra. Il Napoli proprio dalle vittorie della Coppa Italia ha costruito la sua possibilità di lottare per lo scudetto".