Bucciantini: "Il ciclo è finito. Giocatori come Hamsik non sono stati sostituiti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista e opinionista Sky Marco Bucciantini per parlare delle vicende di casa Napoli: "E’ già successo troppo per l’esperienza di De Laurentiis e Ancelotti. Il Napoli deve ricostruire senza sbagliare, poi le cose verranno da se. La squadra azzurra non riesce più nella quotidianità ad essere intensa, è calata ed è logora per tante stagioni fatte al massimo. I difetti del Napoli li conosciamo tutti, penso sia arrivata la fine di un ciclo a Napoli anche perché alcuni giocatori non sono mai stati sostituiti come Hamsik"