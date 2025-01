Bucciantini: "Insigne a Napoli per 6 mesi? Può accendere un legame forte"

Marco Bucciantini, giornalista, volto Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi è una giornata molto sbagliata, dolorosa e triste. Il Napoli prenderà molti soldi, Kvara andrà dove voleva andare e tutti saranno contenti. Leggo di tifosi che piangono questo addio ed altri, come Bruscolotti, che la pensano in un altro modo.

Ognuno dica la sua, io dico che oggi perdo il calciatore che più mi ha emozionato in Serie A negli ultimi anni. Perdo la luce più intensa che mi ha abbagliato in questi anni in Serie A. Andavo in trasmissione con la faccia contenta aspettando la domanda su Kvaratskhelia per raccontarlo.

Insigne a Napoli per 6 mesi? Rappresenterebbe un altro tipo di valore, non sarebbe solo un valore tecnico, ma anche sentimentale. Lo vedrei bene a Napoli, non sarà quello che ti cambia il destino di una partita, ma può accendere un legame forte. Kvaratskhelia ha vinto insieme alla squadra e alla società uno scudetto a Napoli e chi lo vince a Napoli, da protagonista, quando va via non è facile accettarlo”.