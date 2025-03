Bucciantini: "Kvara lo guardavo a Liverpool e piangevo. Via lui e il Napoli è calato"

vedi letture

Il giornalista Marco Bucciantini, su Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha parlato del momento del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Kvaratskhelia sta giocando titolare in una squadra che può vincere la Champions. Ha giocato una partita a Liverpool che io “piangevo” mentre lo vedevo, piangevo… Perché un giocatore che quando attacchi tanto, e la palla la sa calciare meglio di quelli che giocavano, non ti serve?

È proprio in queste partite che ti serve un giocatore come Kvara. Kvara è andato a giocare in una delle squadre più importanti al mondo ed è stato sostituito da un giocatore che non giocava in un Milan in grande crisi. Qui hai perso livello. Poi, ora si va avanti e si può essere competitivi lo stesso, però qualcosa è calato nel Napoli. E il Napoli non era una squadra che poteva permettersi di calare. L’Inter poteva permettersi di perdere un giocatore e non l’ha perso. Ma le squadre perdono giocatori importanti e calano, e il Napoli è calato. Per me il Napoli non ha un difetto fisico, da quando se n’è andato via Kvara se ci son tre cose che mi sono piaciute sono i secondi di tempi contro Juve, Atalanta e Inter. Nelle partite più intense il Napoli è persino cresciuto nel secondo tempo, ma va in difficoltà contro squadre che ti fanno fare la partita. Il Napoli fa fatica a giocare lui la partita perché ha un difetto tecnico, va meglio quando deve fare intensità contro intensità”.