Bucciantini: "Napoli in zona Champions? Difficile, ora agli azzurri serve un'identità"

Il giornalista ed opinionista Sky Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul momento del Napoli e gli obiettivi della squadra azzurra: "Napoli in zona Champions? Difficile perchè quando sei dietro non dipende solo da te ma dipende anche da cosa fanno quelli davanti. Il Napoli deve pensare a stare bene, a lavorare bene che in quel caso vuol dire lavorare insieme, e trovare un'identità. Ci sono ancora dei argini per una squadra che mi sembra abbia trovato una direzione".