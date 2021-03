Bucciantini "Sarri ha fatto la storia del millennio. Silenzio stampa? Napoli torni a raccontarsi"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini. "Barak ha auto un problema fisico serio. I problemi alla schiena tolgono tanto, più di quanto possa sembrare. Barak fece una grande stagione ad Udine anni fa. Secondo me è un gran talento del calcio Europeo. Con Juric ha trovato la collocazione tattica perfetta. Ha un vissuto della partita straordinario. Il Verona di quest'anno ha più punti del Verona dello scorso anno. Non esistono allenatori giusti al momento giusto, per me. Uno come Sarri ha fatto la storia del millennio. L'unico italiano, insieme ad Ancelotti, ad aver vinto in Europa in questo millennio, se partiamo dal primo gennaio del 2000. Ad inizio millennio allenava l'interregionale.

Silenzio stampa? Napoli è una città che invidio per i talenti narrativi ma non sa raccontarsi. Dovrebbe raccontarsi meglio. Non bisogna credere ai fantasmi altrimenti diventiamo fantasmi di noi stessi. Io vorrei che Napoli ritornasse a raccontarsi, perché è una delle migliori città in Italia a raccontarsi".