Budel: "A Lecce due aspetti fondamentali. Occhio, è migliorato contro le big"

vedi letture

Alessandro Budel, ex calciatore e opinionista Dazn, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Ci sono tanti aspetti motivazionali in Lecce-Napoli, sarà una gara complicata anche perché oltre alla salvezza i salentini saranno motivati dalla tragedia subita. Il Lecce. Fa fatica a fare gol, però è tignosa, fisica e non è facile da affrontare.

Nell’ultimo periodo sta faticando meno con le grandi squadre, specie nelle partite in trasferta. Giampaolo affronterà il Napoli giocando sull’avversario, ma non penso che si chiuda, perché contro gli azzurri si può sempre subire un gol. Penso che proverà a giocarsela, puntando molto sull’aspetto temperamentale”