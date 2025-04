Budel avverte il Napoli: "Il Monza è spacciato ma vorrà salvare la faccia provando a vincere"

"Il Monza vuole salvare la faccia e per questo motivo può essere una insidia per il Napoli tenendo conto che è entrato in un momento totalmente negativo". Ha parlato così l'ex centrocampista Alessandro Budel, oggi commentatore tecnico di Dazn, - a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Nesta sta punzecchiando la squadra provando a dare stimoli, ma poi i risultati non arrivano.

Anche a Venezia i brianzoli hanno disputato una buona gara, prima di essere condannati dal singolo episodio. Quella di domani può essere un'occasione per mostrare orgoglio. Non penso che il Monza si chiuderà a riccio, non avrebbe molto senso. Essendo una squadra già condannata alla retrocessione proverà anzi a vincere questa gara per avere qualcosa di positivo da ricordare di questo campionato. Inutile dire che il Napoli è strafavorito e deve vincere assolutamente per lottare ancora per lo scudetto".