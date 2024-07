Buffa: "Il 'piagnone' Ronaldo dopo l'errore ha battuto un rigore enciclopedico!"

Federico Buffa, avvocato e giornalista sportivo specializzato nello storytelling, ha parlato dall'evento del Premio Fair Play Menarini a Firenze.

Federico Buffa, avvocato e giornalista sportivo specializzato nello storytelling, ha parlato dall'evento del Premio Fair Play Menarini a Firenze: "Se dici fair play vai a toccare i gangli vitali dello sport, una parola non italiana ma franco-inglese. Loro inventano l'idea di sport contemporaneo, ritenendo che gli arbitri non servano perché un gentiluomo sarebbe stato perfettamente in grado di capire da solo. La storia gli dà palesemente torto, ma il concetto c'era. E noto che anche nelle partite in cui la metti sul piano fisico, in realtà, non ci sarebbe nello spirito originario del gioco. Questo arriva dagli americani, che soprattutto con le donne guardano il calcio. Non ritengono sia possibile, amando visceralmente il loro football, che i calciatori simulino in un determinato modo. Se ti butti per terra dopo uno scontro di spalla, in America non sfondi".

Che ne pensa delle emozioni divampate da parte di Cristiano Ronaldo dopo il rigore sbagliato nell'ottavo di finale di Euro 2024 contro la Slovenia?

"Quando siamo andati a Madeira a fare la storia su di lui, abbiamo fatto come prima cosa una ripresa sul selciato e in realtà lì era noto come il 'piagnone', perché piangeva sempre per qualsiasi cosa. Però è come si riprende dal pianto... Dopo ha battuto un rigore enciclopedico!".