Buffon: "Conte-Napoli binomio perfetto, arriva nel momento ideale per entrambi"

Il capo-delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Mediaset a margine della premiazione del Globe Awards Europe: "Come in ogni inizio le sensazioni sono positive, le migliori, vengono accompagnate da obiettivi che uno si prefigge e sogna di raggiungere. Spalletti in questi giorni ha detto cose giustissime, nell'Europeo 2016 siamo usciti ai quarti di finale eppure l'Italia e i tifosi ci hanno tributato grande soddisfazione. La nostra è una squadra ben equilibrata, in ogni reparto abbiamo giocatori che sono un plusvalore, tra i migliori al mondo, speriamo che Scamacca prosegua in questo periodo d'oro, ma insieme a lui abbiamo anche Retegui e Raspadori che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonisti. E poi in panchina abbiamo l'uomo che può farci fare il salto di qualità".

Sei la storia della Nazionale e della Juventus. Cosa pensi dell'approdo di Thiago Motta?

"Non sono più nella Juve da 3-4 anni, non posso conoscere nello specifico quali sono le problematiche ma posso farmi delle idee. L'idea di cominciare questo ciclo con Thiago Motta fa pensare che ci sia un altro tipo di progetto, di indicazione e di volontà da parte della società. Conoscendo Thiago e il percorso che ha fatto, voglio dire che gli va dato il giusto tempo. Ambizioso lo è sicuramente".

Cosa può dare Conte al Napoli?

"Per me è un binomio perfetto, esplosivo, che arriva nel momento ideale per entrambe le parti. Conte a Napoli troverà emozioni ed energie di cui lui si nutre e Napoli troverà il condottiero del quale certe realtà hanno bisogno".