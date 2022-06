Buffon esagera: "Di Maria in Serie A è come Maradona"

“Se la Juve lo prende, e spero di sì, fa un vero e proprio affare. Ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato".





L’ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare dell’ex compagno di squadra al PSG, Angel Di Maria, ora vicino ai bianconeri: “Se la Juve lo prende, e spero di sì, fa un vero e proprio affare. Ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato.

Segna e può giocare in più ruoli. È sempre stato sottovalutato, perché all’ombra di altri campioni. È un bravissimo ragazzo e un professionista: non molla mai. Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. Mi sono spiegato?”.