Buffon sullo Scudetto: "Lotta serrata. Inter-Napoli bellissimo spot per la Serie A"

Gianluigi Buffon, ex portiere, è stato ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, e tra i vari temi ha parlato anche della corsa Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da TMW.

Campionato molto combattuto:

"A me sembra un campionato molto godibile, abbiamo visto domenica scorsa una delle più belle partite, è stato anche uno spot incredibile per il nostro campionato che è stata Inter-Napoli. Davanti mi sembra che ci sia una lotta serrata e quindi credo che anche il livello sia dei calciatori che del nostro campionato, che degli allenatori che rappresentano le squadre del nostro campionato siano veramente di tutto rispetto".

Riguardo l'Europa ci avviciniamo alla ripresa della Champions League, come vedi la Juve e le altre italiane?

"Sicuramente l'Inter e l'Atalanta sono quelle posizionate meglio e in linea di massima possono essere un po' più tranquille. Per quello che riguarda la Juve e il Napoli il discorso è un po' differente, ma credo anche che abbiano le potenzialità per poter arrivare al playoff e non passare il turno immediatamente. E quindi credo che facendo due partite ai livelli consoni per ciò che sanno esprimere, secondo me riusciranno a passare il turno, che alla fine è tutto quello che ci auguriamo noi come movimento calcistico".