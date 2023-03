Buffon svela: "Tornare in Nazionale sarebbe la cosa più sbagliata. Ecco quando smetterò di giocare"

"Sono un competitivo, non voglio essere considerato un numero 2".

Un ritorno in Nazionale? Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha le idee chiare a proposito e nel suo intervento alla Bobo tv spiega il suo pensiero: "No, sarebbe la cosa più sbagliata. Bloccherei la crescita di un serbatoio che c'è".

Quando si ritirerà?

"Mi piacerebbe smettere al massimo dopo la prossima stagione, non di più. Sono un competitivo, non voglio essere considerato un numero 2. Sono un insoddisfatto perenne, vado sempre al campo per migliorarmi".