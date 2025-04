Bugno: “Vi racconto quella volta in Campania con la maglia rosa…Napoli-Inter? Vinca il migliore"

vedi letture

Nella splendida cornice del Real Borgo di San Leucio in provincia di Caserta si è tenuta la presentazione del 57esimo Giro della Campania e dell’Evento Caserta Race. Il 57°Giro di Campania “Coppa Zinzi” si terrà il 5-7 giugno con evento Caserta Race Tour 7-8 giugno. Presenti due grandi campioni del ciclismo del calibro di Francesco Moser e Gianni Bugno, due vere leggende a testimonianza dell’importanza dell’evento.

Queste le parole di Gianni Bugno ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Percorso interessante, la Campania è sempre stata vicina al ciclismo. Il Giro d’Italia porta il ciclismo in Campania ma anche questa regione deve essere vicina al ciclismo. I successi? Ti resta dentro soprattutto la passione che il pubblico ha per il ciclismo. Non dimenticherò mai le emozioni che i tifosi campani mi hanno dimostrato quando qui avevo sulle spalle la maglia rosa.

Napoli-Inter? Vinca il migliore e che vinca anche la sportività“.