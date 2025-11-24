Buongiorno a Sky: "Ci siamo parlati in spogliatoio e abbiamo ritrovato energia mentale"

In vista del match contro il Qarabag in Champions League, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato a Sky Sport: "Dobbiamo arrivarci preparati, sarà una partita tosta ma daremo il massimo per vincere".

Cosa cambia fra difesa a 3 e a 4? "Abbiamo lavorato con la linea a tre anche lo scorso anno, i braccetti devono essere più aggressivi. La squadra se difende bassa riesce ad avere equilibrio, ma noi siamo pronti ad ogni evenienza e ad ogni decisione del mister".

La squadra come ha vissuto questi giorni? "Noi siamo sempre stati col mister, abbiamo fiducia in lui e lui ce l'ha in noi. Abbiamo ritrovato energia, ma può capitare un periodo di difficoltà. Adesso dobbiamo mantenere questa energia per migliorarci ancora".

Il lavoro fatto sull'aspetto psicologico? "Ci siamo parlati nello spogliatoio, abbiamo ritrovato l'energia soprattutto mentale e dobbiamo continuare così".