Retroscena Conte, Alvino svela: "Ferie già concordate prima di Bologna, i motivi erano due"

vedi letture

Nel corso di 'Salotto Azzurro' su Otto Channel, il giornalista Carlo Alvino ha svelato un retroscena della settimana post Bologna-Napoli, soffermandosi sui giorni di permesso avuti dal tecnico azzurro Antonio Conte: "Ferie già concordate prima del Bologna. I motivi erano due: il diciottesimo compleanno della figlia Vittoria e gestione di attività imprenditoriali, perché Conte ha dei ristoranti a Torino".

Sono oltre un milione i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione sul calcio Napoli. Le nostre app sono sempre più veloci (senza pubblicità invasive) e complete con l'inserimento anche dei live della gare (testuali e fotografici) con la possibilità di notifiche ai gol, il tutto sempre rigorosamente gratis. L'ultima novità? Le notifiche push alle ultim'ora, quelle imperdibili.