Conte si smarca dagli infortuni: “E’ una cosa che non posso controllare”

vedi letture

Tanti infortuni, quanto le pesa per tenere il Napoli lì in classifica ed in piena corsa Champions? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Qarabag. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, la preparazione della partita, ma ciò che non puoi controllare è chi hai a disposizione. Da inizio anno abbiamo dovuto fare di necessità virtù per sopperire a situazioni importanti.

Non dimentichiamo che sono i calciatori che scendono in campo, ma detto questo dico sempre di cercare soluzioni per gestire questi momenti. Sicuramente dall'inizio che lo facciamo, mi auguro che giri anche un po' per avere una scelta più vasta e non inseguire sempre situazioni particolari".