Buongiorno ai box, Alvino predica calma: "Non fasciamoci la testa prima..."

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia commentando i temi del giorno in casa Napoli: "Arriva una brutta notizia purtroppo, l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Buongiorno si è fermato oggi in allenamento, si valuterà, purtroppo le prime impressioni - che sono voci senza fondamento di carattere scientifico - vedono fuori Buongiorno almeno per le prossime due o tre partite.

Non ce la fasciamo la testa, perché da buoni napoletani nun c’accire nisciuno. Senza Kvaratskhelia si va avanti, senza Buongiorno si va avanti lo stesso, sarà il destino. Ce lo siamo chiamati un po’ quest’infortunio di Buongiorno, diciamo la verità… ‘E se a Buongiorno viene un raffreddore? E se Buongiorno si fa male? E Buongiorno si è fatto male… Noi siamo proprio autolesionisti all’ennesima potenza”.