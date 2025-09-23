Buongiorno è grave? Conte scherza: "Spero di no o dobbiamo farlo benedire"

"Come sta Buongiorno? Bisognerà fare una vautazione e capire bene se ha qualcosa all'adduttore. Vediamo. Speriamo di no, se no lo dobbiamo far benedire", così Antonio Conte in conferenza stampa post Napoli-Pisa ha scherzato sulle condizioni fisiche del suo difensore centrale.

Infatti, Alessandro Buongiorno aveva affrontato già due infortuni nella scorsa stagione e per lo stesso motivo ha saltato gran parte della preparazione quest'estate, così dopo i problemi accusati nel match di ieri il tecnico azzurro ha usato un po' di ironia per alleggerire la situazione.