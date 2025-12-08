Locatelli alla Rai: "Pessimo 1T! Basta paragoni con la Juventus del passato"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni de 'La Nuova Ds' su Rai2, dopo il ko per 2-1 arrivato a Napoli: "Il mister ci aveva messo in campo per avere più palleggio e invece non siamo riusciti a trovare niente di passaggio. Non solo, anzi, abbiamo perso tutti i contrasti, tutte le seconde palle. Questa è una cosa che non può capitare. Poi siamo riusciti a rimetterla in piedi e abbiamo subito gol. Perché alla fine queste partite ci sono dei dettagli, è chiaro che bisogna farne più".

Cosa non ha funzionato?

"In un certo momento quando abbiamo pareggiato la partita, pensavamo di poterla andare a vincere perché trovavamo delle linee di passaggio, trovavamo degli spazi, credo che eravamo messi in campo bene. Poi sì, abbiamo preso il gol perché le partite di questa importanza si ritienono nei dettagli, il dettaglio è andato a loro. È un peccato però aver buttato via in primo tempo così perché bisognava sicuramente fare molto meglio".

Qual è il livello della Juve?

"Secondo me noi della Juve del passato non dobbiamo parlare perché dobbiamo dimostrarlo sul campo. Noi ci sentiamo la Juve ma la Juve bisogna essere in campo per dimostrare di essere giocatori della Juve e il livello si dimostra in campo. Credo che viene spesso tanto detto che la Juve non è al suo livello. Sì, noi bisogna stare in silenzio, fare le cose fatte bene. Credo che non è questo il nostro livello, ma non bisogna andare a pensare a cosa ha fatto la Juve nel passato, perché erano giocatori diversi, totalmente diversi. Questo bisogna metterlo in testa. Noi sicuramente bisogna fare molto di più di così, questo assolutamente. Bisogna fare molto di più di così".