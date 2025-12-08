Sky, Marchegiani critica Spalletti: "Formazione iniziale sbagliata, non c'erano riferimenti"

Oggi alle 01:00Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha criticato la formazione messa in campo da Spalletti nel primo tempo di Napoli-Juventus: "Secondo me è stata una formazione sbagliata per due motivi. La Juventus ha sofferto sulla sinistra, però quando giochi contro Neres, il fatto che tre o quattro volte in una partita ti salti e ti crei superiorità numerica, ce lo devi mettere in preventivo per tenere le sue caratteristiche.

Quello che è mancato, secondo me, è che Juventus ha sofferto troppo il pressing del Napoli, non è mai riuscita a venire fuori. E questo, secondo me, era perché non aveva riferimenti di gioco facili. Cioè, i centrocampisti, quando erano in possesso di palla, non trovavano davanti una soluzione per venire fuori. Questo è stato il problema del primo tempo".