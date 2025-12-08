Sky, Di Canio: "Bocciatura piena per Spalletti, ora deve avere coraggio col 4-3-3"

Ospite di 'Sky Calcio Club', Paolo Di Canio ha parlato della sconfitta della Juventus e della bocciatura di Spalletti per i nuovi acquisti lasciati inizialmente in panchina: "Una bocciatura piena, evidentemente. Non solo per quanto realizzare, ma anche nell'economia del gioco, nel partecipare, nella qualità, nell'intelligenza, nel potersi fare le cose come lui lo vuole vedere fare giocando con i compagni.

Però Spalletti è arrivato adesso. Non sono giocatori che ha scelto lui. Adesso lui deve studiare esattamente quelli da mandare in campo, per cui si può fidare. Allora in questo momento riesco a sacrificare, tra virgolette, il primo tempo".