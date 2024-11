Buongiorno, lo scopritore: "Servirà qualcosa di incredibile per vederlo lontano da Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Bava, ex DS del Torino e tra gli scopritori di Alessandro Buongiorno con Silvano Benedetti: “Buongiorno è tra i migliori 5 difensori in Europa, ora si sta consacrando. Ha solo da migliorare e ha fatto bingo ad andare al Napoli, dove c’è un allenatore top che lo sta rendendo un grande leader e un grande difensore.

Poi le doti tecniche le conosciamo tutti, anzi sta diventando anche tranquillo palla al piede. Sta acquisendo autostima e questo fa la differenza. Alessandro è un ragazzo rispettoso, sarà sempre grato al Napoli e a Conte per avergli dato questa possibilità. Qualsiasi sarà il suo futuro, ci penserà due-tre volte prima di abbandonare il Napoli. Lo conosco da ragazzino, so che carattere ha… Al Napoli lo vedo integrato benissimo, ha tutto per fare un percorso da capitano. De Laurentiis sa di aver trovare un difensore generazionale e servirà davvero qualcosa di incredibile per portarlo via. Io credo che lo vedremo a lungo al Napoli".