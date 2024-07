Buongiorno: "Mi volevano tante squadre, ecco perché ho scelto il Napoli"

Alessandro Buongiorno, nuovo difensore del Napoli, si è presentato oggi in conferenza stampa direttamente nel ritiro di Castel di Sangro: "Quest'anno mi hanno voluto tante squadre, per il mio percorso sono sempre legato al Torino però era il momento di fare questo step per la mia crescita. Devo dire che non sono mancate le dimostrazioni d'affetto del Napoli quando sono uscite le prime voci, poi con mister Conte e il ds Manna ho parlato durante l'Europeo, ci siamo sentiti molto.

Motivi per la scelta di Napoli? "Ho sentito il mister carico e motivato, ci siamo confrontati anche col direttore e il presidente ha fatto investimenti importanti. Io cerco di migliorarmi per cercare di vincere col Napoli".