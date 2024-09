Buongiorno: "Napoletano? So dire 'Amma faticà' e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è stato intervistato sul canale YouTube ufficiale del club azzurro. Tra i vari temi il classe '99 ha parlato anche della sua abilità con la lingua napoletana: "Conosco qualche parola sì, anche perché ho i nonni che sono campani e quindi qualcosa mi hanno insegnato. La prima cosa che si impara qua è 'Amma fatica', perché lo stiamo vivendo proprio sulla nostra pelle. Quindi è proprio la prima cosa che impari e poi metti in pratica a livello pratico.

Poi altre come 'Si nu bello guaglione'. Quando sono arrivato in aeroporto c'è stato un ritardo incredibile, degli aerei e per il ritiro bagagli. E di fianco a me c'erano due signori, ho sentito uno che diceva all'altro 'Cchiu' scuro ra' mezzanotte nun può venire', perché veramente c'è stato il viaggio della speranza. Quindi mi è rimasta in mente questa cosa, avevo capito e me la sono segnata".