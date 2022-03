Cabrini: "Occhio alle ultime partite, Atalanta da anni tra le migliori in Italia"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Juventus ed Atalanta, Antonio Cabrini

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Juventus ed Atalanta, Antonio Cabrini: "Sicuramente è una giornata importante per le squadre di vertice. Il derby d'Italia è una partita di cartello, però bisogna dire che ormai anche se non siamo all'ultimo chilometro del campionato, bisogna stare attenti in queste ultime giornate della stagione per evitare delle conseguenze negative. L'Atalanta ormai da tre anni è tra le migliori del campionato, entrare a far parte delle predilette della Champions è importante anche dal punto di vista economico, da adesso fino alla fine sarà un campionato tirato perché tutti cercheranno di trovare il risultato pieno e cercare di far parte delle elette in Europa".