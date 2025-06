Cafù avvisa: "Mondiale per Club può danneggiare Inter e Juve. Sul Napoli..."

A margine della Milano Football Week, Marcos Cafu, leggenda della Nazionale brasiliana ed ex di Milan e Roma, si è soffermato tra le altre cose anche sulla possibilità di vedere l'ex compagno Gennaro Gattuso come nuovo ct dell'Italia: "Ce lo vedo benissimo, anzi non vedo un nome migliore del suo. Speriamo che possa portare la Nazionale dove merita, ovvero al Mondiale, giocando bene. La grinta è una delle caratteristiche di Gattuso, ci mette voglia di lavorare e personalità, quello che servirebbe in questo momento alla Nazionale. In bocca al lupo a mister Gattuso".

Gasperini alla Roma ci può stare come matrimonio?

"Certo che sì, il calcio dipende sempre dai risultati. L'ambiente romano è bellissimo, mi piace. Speriamo Gasperini possa fare bene. A Roma c’è pressione, è una piazza calda”.

Cosa pensi dello scudetto del Napoli?

“Sta facendo molto bene e ogni anno riesce sempre ad essere competitivo. Merito del Napoli aver vinto lo scudetto contro l’Inter”.

Cosa pensi di PSG-Inter?

“Può capitare. Quando ti capita da calciatore non vedi l’ora di andare a casa e che finisca la partita. Nessuno poteva prevedere i 5 gol del Psg, neanche il più fanatico tifoso dei parigini. È una partita che accade ogni 100 anni, un po’ come Il 7-1 di Germania-Brasile. Mi dispiace per l’Inter, sicuramente non è normale. Hanno sbagliato l’unica partita che non potevano sbagliare”.

C’è un giocatore che ti assomiglia?

“Hakimi può essere simile a me, mi è sempre piaciuto".

Cosa pensi del Mondiale per Club?

“I giocatori arrivano sotto stress, è un torneo nuovo e diverso. Ma nessuno vuole perdere. Ci sono tutte le squadre più forti. Vedremo cosa succederà dopo questo Mondiale dal punto di vista fisico. Perché la stagione sarà molto lunga”.

Anche per Inter e Juve potrebbe essere un problema il Mondiale?

“Per tutte le squadre può essere un problema. Hanno calciatori che vanno in nazionale e giocano tantissimo”.