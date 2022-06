Cafu svela: "La sera prima della finale dei Mondiali giocavamo a golf nei corridoi"

Cafu ha svelato un aneddoto riguardante la sera della vigilia della finale dei Mondiali del 2002.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di un'intervista al Guardian, Cafu ha svelato un aneddoto riguardante la sera della vigilia della finale dei Mondiali del 2002: “Stavamo giocando a golf nei corridoi - ricorda ridendo -. Stavamo parlando e divertendoci. Ero il capitano della squadra e sentivo che era il momento di sfogarmi. Dissi a Felipão: 'Lascia che i ragazzi si divertano, perché domani faremo una grande partita'. Ha creduto in noi e ha visto che avremmo potuto vincere quel titolo. Si sedette con noi per alcune ore, poi andò nella sua stanza. Il giorno dopo siamo scesi in campo e abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Non c'è sensazione più grande nel calcio che alzare quel trofeo. Te lo garantisco. Mi fa ancora venire i brividi a parlarne. È vivido nella mia mente". Quel Brasile vinse la sua quinta coppa del mondo a Yokohama battendo nella sfida finale la Germania per 2-0, grazie a una doppietta di Ronaldo.