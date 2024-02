Cagliari, Augello a Dazn: "Gaetano e Mina ragazzi perbene, non hanno intaccato il nostro gruppo"

A pochi minuti dal calcio d'inizio, il terzino Tommaso Augello ha parlato così a Dazn.

Il Cagliari si prepara a scendere in campo per il riscaldamento che anticipa la sfida con il Napoli, valida per la 26ª giornata di campionato. A pochi minuti dal calcio d'inizio, il terzino Tommaso Augello ha parlato così a Dazn:

Cosa hanno portato i nuovi acquisti nel gruppo? "Sono ragazzi perbene, bravi, non hanno intaccato gli equilibri. Siamo un bel gruppo"