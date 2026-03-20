Live Cagliari, Deiola in conferenza: "Amareggiato, ma soddisfatto. Dimostrato di poter mettere in difficoltà il Napoli"

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Al termine di Cagliari-Napoli 0-1, il centrocampista rossoblù Alessandro Deiola è intervenuto in conferenza stampa: "Sono amareggiato per il risultato, ma soddisfatto dell’atteggiamento mostrato in campo dalla squadra. Dopo il Pisa abbiamo dato una risposta importante e la sosta arriva nel momento giusto per continuare a lavorare e prepararci al meglio per il rush finale del campionato. Dipende tutto da noi, non dagli altri. In questa stagione abbiamo ottenuto risultati anche contro avversari sulla carta superiori: non devono mai mancare atteggiamento e spirito, perché possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni. Volevamo recuperare la partita; a volte si può non essere d’accordo con l’arbitro, ma ora pensiamo al Sassuolo.

Questa squadra deve essere consapevole che chiunque venga qui può metterti in difficoltà: grandi o piccole, le partite diventano complicate se mancano concentrazione e atteggiamento. Dobbiamo trasformare la paura in qualcosa di positivo, che ci aiuti ad alzare il livello di attenzione in campo.

Subire gol dopo un minuto può condizionarti, ma la reazione è stata importante: siamo rimasti agganciati a una squadra a cui vanno fatti i complimenti, che ha obiettivi diversi dai nostri, ma abbiamo dimostrato di poterla mettere in difficoltà. Dobbiamo ripartire da qui, lavorando ancora di più e curando con maggiore attenzione i dettagli."