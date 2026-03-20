Foto Le pagelle del Pampa: 5,5 a Conte! Due dei Fab4 migliori in campo con 7

vedi letture

A seguire tre azzurri con 6,5: Buongiorno, Politano e Alisson Santos, entrato nella ripresa al posto di Lobotka.

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Cagliari-Napoli 0-1. Migliori in campo due dei Fab Four, che oggi sono rientrati dal primo minuto: 7 per Scott McTominay, autore del gol decisivo, e Kevin De Bruyne. A seguire tre azzurri con 6,5: Buongiorno, Politano e Alisson Santos, entrato nella ripresa al posto di Lobotka.

Quattro azzurri e Conte non raggiungono la sufficienza

Insufficienze per Milinkovic-Savic, Olivera, e per il doppio play di centrocampo Gilmour-Lobotka, ai quattro azzurri va un 5,5. Stesso voto anche per il tecnico del i Antonio Conte. Di seguito le pagelle integrali del Pampa.