Beukema a Dazn: "Pressione a Milan e Inter! Mi sto abituando a giocare da braccetto"
Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari vinta col punteggio di 0-1 e valevole per la 30^ giornata.
Il Napoli può ancora vincere lo scudetto? "Sapevamo l'importanza di questa partita, se avessimo vinto avremmo messo pressione su Milan e Inter. Pensiamo solo partita dopo partita, poi vediamo alla fine dove siamo".
Che step hai fatto? "Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli, sapevo che avrei giocato con tanti giocatori forti. Non ho mai giocato come braccetto, ma sto facendo tante partite così e ora mi sento molto più abituato. E' normale cercare come posizionarsi, ora mi sento molto meglio e divento un giocatore più completo".
Da dove parte questa mentalità? "Dall'allenatore, ma soprattutto dal gruppo. Abbiamo giocatori forti per qualità e mentalità. Vogliamo vincere tutte le partite e pensiamo alla prossima. Tutti gli infortunati sono rientrati con la fame giusta".
Sul saluto finale con Santos? "E' stato un po' difficile, aveva il vantaggio. Da quando è arrivato abbiamo un bellissimo rapporto: siamo contenti che sia arrivato: brava persona e grande giocatore".
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