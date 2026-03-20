Beukema a Dazn: "Pressione a Milan e Inter! Mi sto abituando a giocare da braccetto"

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Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari vinta col punteggio di 0-1 e valevole per la 30^ giornata.

Il Napoli può ancora vincere lo scudetto? "Sapevamo l'importanza di questa partita, se avessimo vinto avremmo messo pressione su Milan e Inter. Pensiamo solo partita dopo partita, poi vediamo alla fine dove siamo".

Che step hai fatto? "Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli, sapevo che avrei giocato con tanti giocatori forti. Non ho mai giocato come braccetto, ma sto facendo tante partite così e ora mi sento molto più abituato. E' normale cercare come posizionarsi, ora mi sento molto meglio e divento un giocatore più completo".

Da dove parte questa mentalità? "Dall'allenatore, ma soprattutto dal gruppo. Abbiamo giocatori forti per qualità e mentalità. Vogliamo vincere tutte le partite e pensiamo alla prossima. Tutti gli infortunati sono rientrati con la fame giusta".

Sul saluto finale con Santos? "E' stato un po' difficile, aveva il vantaggio. Da quando è arrivato abbiamo un bellissimo rapporto: siamo contenti che sia arrivato: brava persona e grande giocatore".