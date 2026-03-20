Cagliari, Pisacane a Dazn: "Prova di spirito, ma col Napoli è sempre dura! Anche all'andata..."

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Napoli valido per la 30^ giornata.

E' possibile uscire con soddisfazione da una partita persa? "E' stata una partita diversa da Pisa, dove non abbiamo giocato da Cagliari. Stasera siamo tornati nello spirito ad essere il Cagliari e nella prestazione abbiamo sbagliato poco. Se non prendo punti non sono soddisfatto, ma è una partita diversa dalle ultime. Dobbiamo fare qualcosa in più, evidentemente questo non basta per portare punti a casa".

All'inizio Esposito e Folorunsho, poi Kilicsoy: il palleggio del Napoli vi ha fatto stare più bassi? "Al netto del piano gara, contro calciatori del genere è dura. I meriti sono stati dell'avversario. Partire con Folo è stato per mettere a gara in corso Kilicsoy e avere più qualità nell'ultimo terzo di campo. Dispiace perché anche all'andata abbiamo fatto una buona partita, ritrovando il Napoli zeppo di campioni. Prendiamo le cose positive e concentriamoci su questo finale: abbiamo capito cosa serve per raggiungere il nostro obiettivo".

La squadra giovane ti preoccupa per il finale di stagione? "Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto 3 mesi di astinenza. Poi ci siamo ripresi e adesso siamo di nuovo in quella fase. La mente fa tutto, che la squadra sia giovane o esperta. Dipende anche da noi dello staff e dall'ambiente rimanere verticali, è in questi momenti che costruisci i successi del futuro. Vado a casa non soddisfatto ma rincuorato, perché ho ritrovato la mia squadra. mi auguro che da qui alla fine abbiamo questo atteggiamento, così raggiungeremo quello che vogliamo".