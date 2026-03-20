Politano a Dazn: "Cagliari tosto, ma dovevamo fare più gol! Sulla Nazionale..."

Politano a Dazn: "Cagliari tosto, ma dovevamo fare più gol! Sulla Nazionale..."TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:59Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari vinta col punteggio di 0-1 e valevole per la 30^ giornata.

Partita complessa e porta inviolata. "Cosa fondamentale. Non era facile, il Cagliari in casa è tosto. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, ma dovevamo fare più gol".

Ora la Nazionale? "C'è grandissimo entusiasmo, sappiamo che ci giochiamo un Mondiale e siamo carichi. C'è solo da dare il massimo, dobbiamo andare al Mondiale".