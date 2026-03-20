Conte sugli infortunati: "Speriamo di recuperare Rrahmani e Di Lorenzo. Su Neres..."

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Cagliari-Napoli è stata la partita dei ritorni da titolari di Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka dal primo minuto.

L'infermeria azzurra va pian piano svuotandosi, ma ospita ancora calciatori importanti. Cagliari-Napoli è stata la partita dei ritorni da titolari di Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka dal primo minuto e gli azzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie a una rete proprio del centrocampista scozzese. Ma ai box ci sono ancora Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo, David Neres e Antonio Vergara.

: "Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%, Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti mentre ho visto bene Kevin. Lobo ha faticato un pochino e abbiamo da recuperare Rrahmani e Di Lorenzo e speriamo di farlo. Neres penso sia difficile".